Как улучшить финансовую грамотность: 5 книг, которые помогут разбогатеть
Финансовая грамотность – это основа материального благополучия. Знания и понимание в финансах нужны всем, кто хочет правильно распоряжаться своим бюджетом и равномерно тратить деньги на нужды с возможностью хранения средств. Чтобы начать разбираться в этой теме, можно прочитать несколько интересных книг.
В них рассказывается о правилах экономии, планирования семейного бюджета и правильного распределения доходов и расходов, передает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Catboss.
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Эти несколько книг научат, как правильно распоряжаться своими финансами и расскажут, как работать над материальной стороной своей жизни.
"Богатый папа, бедный папа" – Р. Кийосаки
Многие из нас слышали об этой книге, которая является классикой финансовой литературы. В ней сравниваются два разных подхода к деньгам и инвестированию. Книга учит мыслить как инвестор, а не как обычный работник, и меняет представление о деньгах и активах.
"Правила денег" – Р. Темплар
В этой книге можно найти простые и практичные правила для управления личными финансами. Автор делится советами, как избегать долгов, экономить, инвестировать и контролировать свои расходы.
"Автоматический миллионер" – Д. Бах
Книга сосредоточена на важности автоматизации сбережений и инвестирования. Автор книги рассказывает, как создать план, который будет автоматически работать и поможет стать миллионером без жестких ограничений.
Эти книги способны наладить планирование бюджета / Фото Pexels
"Искусство инвестирования" – Б. Грэхем
Специалисты говорят, что это одна из важнейших книг об инвестировании. Она учит, как разумно подходить к инвестированию, анализировать рынок и принимать взвешенные решения, сохраняя при этом дисциплину и стратегию.
"Ты не бедный" – А. Хвостов
Это украинская книга о том, как избавиться от менталитета бедности и начать управлять своими финансами, чтобы построить стабильное финансовое будущее. Автор рассказывает в книге реальные советы, которые помогут экономить, зарабатывать и инвестировать.