Если вы не знаете, как справиться со всеми объемами работы, которые на вас навалились, тогда нужно попробовать несколько простых методов, которые помогут отсеять менее важные задачи, пишет "Начни что-то!".

Интересно Сделаете только хуже: что ни в коем случае нельзя мыть водой

Метод "важно/срочно"

Для того, чтобы выполнить задание, нужно разделить всю работу на 4 группы: важные и срочные, важные, но не срочные, срочные, но не важные, и ни то и ни другое. Конечно же, начинать нужно со срочных и важных, а тогда уже двигаться дальше.

Задавайте себе правильные вопросы

Есть один вопрос, который поможет понять важность дела: "Что произойдет, если я этого не сделаю?". Если катастрофы не предвидится, тогда дело можно немного отложить, пока вы не справитесь с остальными более важными задачами.

Правило трех дел

На каждый день нужно определять себе 3 важнейшие задачи. Именно на них концентрируйте свое внимание и не распыляйтесь ни на что другое.



Нельзя выполнять все дела одновременно / Фото Pexels

Техника Pomodoro

Иногда может казаться, что если вы не будете отвлекаться вообще, тогда работу удастся выполнить максимально быстро. Но такой подход работает не всегда. Гораздо лучше делать несколько подходов к работе: 25 минут сосредоточенно работать, а потом делать небольшой перерыв.

Так вам не будет надоедать одно задание, и вы не будете чувствовать себя такими уставшими.

Делегируйте

Если есть задачи, которые вместо вас могут выполнить другие люди – воспользуйтесь этим без лишних раздумий. Выполнять все всегда самостоятельно невозможно, поэтому нужно пользоваться помощью там, где это необходимо и возможно.