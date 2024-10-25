Многие хозяйки дома прибегают к самому быстрому способу уборки – вытирают мебель влажной тряпкой или освежают пол мытьем, впрочем некоторым предметам вода может навредить, пишет Southern Living.

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Что нельзя мыть водой

Деревянная мебель и пол

Древесина впитывает в себя влагу, поэтому из-за постоянного мытья пол может прогибаться, трескаться и деформироваться. Чтобы избежать повреждения пол надо протирать насухо тряпкой.

Мебель увлажненной тряпкой не стоит вытирать. Для этого есть специальные средства, которые найдутся в каждом магазине.

Серебро и латунь

Латунные и серебряные изделия имеют защитное покрытие, которое может стираться от постоянного контакта с водой. Нельзя ею чистить столовое серебро, поскольку жидкость может оставить на металле пятна, из-за чего будет возникать в будущем коррозия.

Обычный или декоративный кирпич

Жидкость может растворить соль и минералы, которые содержатся в кирпиче. В результате – кирпич может иметь еще худший вид. Однако хуже, что делает вода – это попадая в поры кирпича, просто разрушает его.



Водой нельзя мыть некоторые поверхности / Фото Pexels

Газовые конфорки

Не стоит водой их мыть, поскольку если она попадет в систему зажигания, то приведет к повреждению отдельных компонентов или всего газового оборудования. А еще влага может вызвать неисправности газовых клапанов и способствовать в будущем возникновению коррозии.

Музыкальные инструменты

Нельзя даже протирать влажной тряпкой музыкальные инструменты из дерева. Жидкость может привести к набуханию или трещинам. Вытирать музыкальные приборы нужно только тряпками и специальными средствами для очистки.