Удалить ржавчину можно достаточно легко в домашних условиях, пишет Real Simple. Ржавчина появляется из-за скопления воды в определенных участках ванной или вокруг слива. Причиной этому является высокое содержание железа в воде.

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Чистить ванну от ржавчины рекомендуется не реже, чем раз в неделю. Такая постоянная очистка позволяет предотвращать образование мыльного налета и пятен ржавчины, если ванна к ним склонна.

Вам понадобится уксус и пищевая сода. Соду с уксусом надо смешать в пропорции 3:1 Пасту нанесите на пятна ржавчины и оставьте на 30 минут. Когда паста впитается – аккуратно потрите губкой, смойте ржавчину и вытрите все насухо, а затем прополосните водой.

Есть еще один популярный метод, который способен справиться со ржавчиной в ванной. Это сочетание лимонного сока с солью. Ингредиенты надо нанести на ржавое пятно и оставить на 15 минут. Этого времени достаточно, чтобы кислота лимона уничтожила и разъела ржавчину. Далее все протрите губкой, хорошо промойте и вытрите насухо.



От ржавчины в ванной можно легко избавиться / Фото Pexels

От ржавчины избавляют средства для чистки унитазов. Им просто надо залить ржавчину и подождать пока налет исчезнет, а потом почистить и промыть. Помогает также сода и перекись водорода. Соду нужно смешать с перекисью до пастообразного состояния. Оставьте смесь на ржавчине на 30 минут, а потом почистите щеткой и смойте водой.

Чтобы ванна не имела резкого запаха, проветривайте ее во время манипуляций с выведением ржавчины. Чтобы защитить руки – обязательно надевайте защитные перчатки.