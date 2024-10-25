Видалити іржу можна досить легко в домашніх умовах, пише Real Simple. Іржа з’являється через скупчення води в певних ділянках ванної чи навколо зливу. Причиною цьому є високий вміст заліза у воді.

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Чистити ванну від іржі рекомендовано не рідше, ніж раз на тиждень. Така постійна очистка дає змогу запобігати утворенню мильного нальоту й плям іржі, якщо ванна до них схильна.

Вам знадобиться оцет та харчова сода. Соду з оцтом треба змішати в пропорції 3:1 Пасту нанесіть на плями іржі та залишіть на 30 хвилин. Коли паста вбереться – акуратно потріть губкою, змийте іржу та витріть все насухо, а потім прополощіть водою.

Є ще один популярний метод, який здатен впоратися з іржею у ванній. Це поєднання лимонного соку з сіллю. Інгредієнти треба нанести на пляму з іржі й залишити на 15 хвилин. Цього часу достатньо, щоб кислота лимона знищила й роз’їла іржу. Далі все протріть губкою, добре промийте та витріть насухо.



Іржі у ванній можна легко позбутися / Фото Pexels

Від іржі позбавляють засоби для чищення унітазів. Ним просто треба залити іржу й почекати поки наліт зникне, а тоді почистити й промити. Допомагає також сода та перекис водню. Соду потрібно змішати з перекисом до пастоподібного стану. Залишіть суміш на іржі на 30 хвилин, а тоді почистіть щіткою та змийте водою.

Щоб ванна не мала різкого запаху, провітрюйте її під час маніпуляцій з виведенням іржі. Щоб захистити руки – обов’язково одягайте захисні рукавички.