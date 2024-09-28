Лучшие дни для маникюра и косметолога: лунный календарь красоты на октябрь

Астрологи убеждены, что на наше самочувствие могут влиять космические тела, в частности Луна. И она же может подсказать, когда лучше всего стричься и делать маникюр.

Лунный календарь может стать вашим надежным помощником в планировании многих процедур красоты. Ведь фазы Луны могут сильно влиять на состояние ваших волос, ногтей и кожи. А Советы 24 подобрали подробный календарь красоты на октябрь.

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Когда лучшее время для косметических процедур в октябре

Правильно подобранная дата для стрижки или окрашивания чрезвычайно важна – ведь это поможет сделать волосы более здоровыми и крепкими, а также будет способствовать лучшему результату самой процедуры. В октябре, как и любого другого месяца, наиболее удачными для окрашивания и стрижек будут дни Луны, которая растет.



Косметические процедуры нужно проводить вовремя / Фото Pexels

Красить волосы лучше всего будет 4, 8, 11, 13, 16 октября.

А вот к парикмахеру на стрижку нужно 5, 7, 10, 12, 14 октября.

Для маникюра есть другие благоприятные даты – 4, 7, 10, 13, 15 октября.

Эпиляцию и депиляцию нужно проводить 4, 6, 9, 11, 14 октября.

Когда же планируете пойти к косметологу, запись нужно сделать на 3, 7, 13, 14 и 16 октября.

Но учитывайте, что никакие косметические процедуры не стоит проводить на Новолуние, то есть 2 октября, а также в Полнолуние – 17 октября. В эти дни организму лучше просто дать время отдохнуть и расслабиться.

Макияж, укладка, новый аутфит... А может лучше кофе? Ведь ничто не подарит такого заряда бодрости, как любимый напиток. А чтобы быть уверенной, что утренняя чашка кофе справится с поставленными целями, выбирай Gemini Espresso – украинский бренд кофе для твоих побед.

А вообще лучше всего стараться попасть на все косметические процедуры во время месяца, что растет – именно тогда ваши ногти и волосы чувствуют себя лучше. Это даты с 3 по 16 октября, поэтому старайтесь использовать их по максимуму.