Правильная обрезка малины – это очень важная часть осеннего ухода за этим растением. И если вы хотите собрать хороший урожай в следующем сезоне, тогда нужно не забыть обо всем уходе – мульчирование, полив, обрезка и тому подобное.

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Чем можно обрезать малину

Для того, чтобы проводить обрезку ремонтантной и обычной малины, вам понадобится хорошо заточенный секатор. И лучше отдать его на заточку перед тем, как вы начнете активную работу, ведь он должен оставлять на малине очень ровный срез.

В противном случае устойчивость растения к воздействию холода может существенно снизиться. Кроме того, вы должны использовать один инструмент в течение всего срезания, но не забывать время от времени дезинфицировать его.

Как правильно обрезать малину

Каждую ветку или побег, что уже не будут давать урожая, нужно обрезать под корень, ведь иначе есть большой шанс, что начнут образовываться пеньки. Так вы также можете предотвратить появление и распространение вредителей. Впрочем, обрезать нужно и однолетние, и двухлетние стебли – последние будут отличаться темным цветом и ощущаться более сухими на ощупь.



Малину нужно правильно обрезать / Фото Pexels

Вот как обрезать побеги:

Сначала нужно удалить верхние части однолетних побегов, что уже закончили плодоношение.

После этого избавьтесь так же верхушек двухлетних побегов.

Далее нужно отделить слабые побеги, которые, скорее всего, не смогут пережить зиму.

Всю обрезку нужно проводить в конце сентября или в начале октября. Но если климат суровый, а погода – необычно холодная, тогда можно взяться за обрезку и раньше. Ремонтантную малину нужно также на зиму замульчировать соломой или другим материалом.