Для того, чтобы выловить окуня, нужно знать несколько важных трюков. Прежде всего, нужно найти залив, или любой другой участок с замедленным течением, или же места с переменным рельефом.

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Когда начинать ловить окуней

Опытные рыбаки убеждены, что лучшие снасти для ловли окуней – это спиннинги. Они считаются идеальным инструментом, который уже хорошо себя зарекомендовал. Дело в том, что спиннинги могут легко выдержать даже крупную трофейную рыбу. Впрочем, для того, чтобы рыбалка все же была успешной и результативной, нужно подумать о специальном рыболовном снаряжении.

Лучше всего выбрать такую удочку-спиннинг, которая имеет тест от 0,5 до 7 граммов. для максимальной чувствительности и надежности выберите изделия из углеродного волокна или карбона. Эффективность ловли также увеличится, если вы будете использовать маленькие воблеры, силиконовые рыбки, твистеры и блесны.

Когда начинается нерест в Украине

Окунь начинает нереститься в Украине уже тогда, когда температура воды становится примерно 5 – 8 градусов по Цельсию. В этот период в течение недели – двух рыба почти не питается, и поэтому поймать ее станет намного сложнее.

А вот сразу же после нереста – идеальное время для рыбалки, ведь окуни начинают искать себе пищу, и рыбаки имеют почти месяц, чтобы получить свой большой улов. Лучше всего искать окуней именно на мели, или у пологих берегов. Лучшим временем для рыбалки будет с 6 до 9 утра, или то же время вечером.



Рыбалку нужно проводить в определенное время дня / Фото Pexels

Окунь – это также рыба, которая очень требовательна к резким изменениям в погодных условиях. И для того, чтобы улов был успешный, должно быть стабильное давление, потепление и благоприятные ветры. Крупного и среднего окуня вы можете поймать после наступления рассвета или же вечером до наступления сумерек. Мелкий же окунь может клевать в течение целого дня.

Рыбаки также убеждают, что лучшая рыбалка происходит в первой четверти – во время Луны, что растет, но это только один из важных факторов. Также нужно учитывать погоду и температуру на улице, чтобы получить хороший улов.