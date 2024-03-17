Как сэкономить на электроэнергии: в какое время суток лучше всего пользоваться стиральной машиной

Чтобы уменьшить расходы за использование электроэнергии, надо знать лишь один незначительный лайфхак. Включайте стиральную машинку в определенное время суток, чтобы использовать более низкий тариф на свет.

Стиральная машинка сильно влияет на счет за электроэнергию. Специалисты говорят, что эта техника является номером один, которая больше всего поглощает энергии в домах. Обычно, на стиральную машину приходится 14% от общего счета на свет.

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Уменьшить потребление энергии может стирка на низкой температуре, но не всегда она является эффективной, поэтому только этим способом не обойтись. Впрочем сэкономить можно в случае, если пользоваться стиральной машиной в определенное время суток.

Чаще всего мы включаем стиральную машинку с 8 утра до 22 вечера, когда счета за электроэнергию являются самыми высокими. Обычно, мы включаем машинку утром, в течение дня или когда возвращаемся домой с работы.

Чтобы сэкономить на расходах, попробуйте пользоваться стиральной машинкой в не пиковое время, забрасывая стирку с 22 вечера до 8 утра. Промежуток этого времени может существенно повлиять на конечный счет за электроэнергию.



Названо лучшее время суток для пользования стиральной машинкой / Фото Pexels

Однако этот "волшебный час" не очень удобен для жителей панельных домов, поскольку стиральная машинка очень громкая, поэтому звуки от стирки поздно вечером или утром, могут слышать ваши соседи.

Чтобы забрасывать в это время, убедитесь в том, что вашим соседям не мешают никакие звуки.

Иногда стиральная машинка может плохо пахнуть, поэтому для того, чтобы избавиться от неприятного запаха, воспользуйтесь несколькими народными методами, которые найдутся на кухне у каждой хозяйки. Больше информации читайте в нашем материале.