Свеклу можно посадить под зиму: когда это сделать для самого раннего урожая

Свекла – это невероятный овощ, который ценят не только за вкус, но и за то, что он не слишком прихотлив в уходе и выращивании. И посадить ее можно не только весной, но и осенью.

Подзимний посев свеклы – это отличная идея, особенно в случае, если лето по прогнозам ожидается короткое. За зиму семена свеклы становятся закаленными, а также станут менее восприимчивыми к вредителям и болезням, пишет "Флористикс Инфо".

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Когда сажать свеклу под зиму

Подзимний посев свеклы в грунт нужно проводить в зависимости от климата и региона. Обычно его проводят с октября до конца ноября – после посева моркови. Существует народная примета, которая поможет определить, что пора сажать культуру: если с вишни опали листья, пора сеять свеклу.

Но спешить с посевами точно нельзя: вы должны сначала убедиться, что почва промерзла до -4 градусов перед тем, как начинать работы. Также впоследствии не должно быть потепления, ведь это может привести к тому, что свекла прорастет преждевременно и погибнет с холодами.



Свеклу можно сажать осенью / Фото Pexels

Когда нельзя сажать свеклу

Ни в коем случае нельзя проводить посадку в дни Полнолуния и Новолуния – в эти дни растения не приживутся и не дадут хорошего урожая. Но в нейтральные дни посев возможен, хоть всходы весной могут быть негустыми и неравномерными.

В октябре лучшими датами для посева согласно лунному календарю являются 19, 21 – 23 и 29 числа.

Сажать лучше всего на участках, где до того росли лук, клевер, тыквенные, пасленовые и бобовые культуры. На одинаковом месте высаживать свеклу можно только через 3 – 4 года. Учитывайте, что есть и растения, после которых посев свеклы проводить нельзя: в частности после капусты, рапса, шпината и моркови. Растения нуждаются в одинаковых питательных веществах, и поэтому предшественники могут сильно истощить почву.