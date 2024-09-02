Когда выкапывать свеклу осенью: точный ответ, который надо знать

Часто огородники любят засаживать всю грядку свеклой, потому что эти корнеплоды хорошо сохраняются в течение всей зимы и не теряют питательных свойств.

Впрочем здесь важно понимать, что хорошо в погребе хранится лишь та свекла, которая правильно собрана. Специалисты говорят, что важно учитывать климат, погоду и то, какой есть почва. Но в основном отталкиваться надо от сорта, который и определяет время его сбора. На упаковке написан срок его созревания, поэтому в то время и стоит его будет собирать.

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К примеру, раннеспелой красной свекле надо 50 – 80 дней с момента прорастания. Ее начинают собирать уже с конца июля.

Средним сортам надо для созревания 80 – 100 дней, поэтому собирают их уже на месяц позже – в конце августа. А вот поздним сортам свеклы надо уже от 100 до 135 дней для созревания. Лучше всего собирать их в сентябре или октябре.



Поздний сорт можно выкапывать в сентябре или октябре / Фото Pexels

Как понять, что свекла созрела

Если верхушки корнеплода начинают выглядывать из земли, то это означает, что свекла уже готова к употреблению. Также надо обращать внимание на листья растения. Если они желтеют и засыхают, то это означает, что свеклу уже можно собирать.

Как выкапывать свеклу

Лучше всего свеклу выкапывать в сухой день. Это делают в солнечную погоду. Некоторые огородники выкапывают свеклу лопатой, другие же вилами, потому что они меньше повреждают корнеплод.

Подкоп под растение делают сбоку, а ботву при этом надо придерживать руками. Далее свеклу извлекают из земли и тщательно отряхивают. Собранные плоды раскладывают на грядке, чтобы они подсохли, а потом уже убирают остатки почвы и срезают ботву. После этого свеклу уже можно складывать на хранение.

Как хранить собранную свеклу

Сначала урожай надо отсортировать и отбросить больные и поврежденные плоды. Качественные корнеплоды надо сложить в воздухопроницаемые ящики или сетки и отправить в прохладное помещение. Время от времени надо будет проверять ящики со свеклой на появление ростков.