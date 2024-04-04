Когда сажать кабачки в открытый грунт: на заметку всем огородникам

Кабачки на огороде вместе с другими овощами сажают все огородники. Они не прихотливы в уходе и дают хороший урожай, важно лишь вовремя их срывать, чтобы они не переросли. Когда именно их сажать в открытый грунт - читайте дальше.

Вообще считается, что кабачки являются одной из самых простых культур для выращивания, впрочем надо знать когда их именно сажать в открытый грунт, чтобы они хорошо принялись и выросли.

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Когда надо сажать кабачки

Если посеете кабачки в конце мая, то урожай получите уже в августе, впрочем есть и ранние сорта, которые дадут вам плоды уже в июле. Посеять их соответственно надо быстрее.

Кабачки являются теплолюбивыми растениями, поэтому сеять их надо уже тогда, когда теплая погода хорошо стабилизируется. Огородники советуют сеять кабачки в мае. А чтобы получить их быстрее, тогда надо вместо семян использовать рассаду.

Какой-то специальной подготовки семян этих растений не требует, однако можете замочить его на день в теплой воде.



Кабачки надо сажать тогда, когда хорошо потеплеет / Фото Pexels

Как правильно выращивать кабачки

После того, как посеете кабачки, их надо подливать раз в неделю. Если будет засуха, тогда трижды в неделю. Чтобы стимулировать их рост и подкормить ростки, через 10 дней после посева воспользуйтесь минеральными веществами.

Во время цветения можно их еще раз подкормить, а впоследний раз, когда увидите зачатки плодов. Также очень важно очищать землю от сорняков. Чтобы влага и воздух попадали к корням – рыхлите почву раз в неделю.

Также вы можете воспользоваться интересным лайфхаком. Когда появятся соцветия, разведите ложку меда в воде и опрыскайте листья возле завязи. Запах будет привлекать насекомых, которые будут опылять растение.