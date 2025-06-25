Когда сеять редис на осень: соберете второй урожай

Осенью можно собрать второй урожай редиса, который станет прекрасным дополнением для создания свежих салатов или блюд. Посадить редис можно в августе, поэтому далее расскажем, как это правильно сделать.

Редис является ранним овощем, который в первую очередь собирают в начале весны, впрочем собрать второй урожай вполне возможно даже осенью, пишет 24 Канал. Впрочем, посадка в конце лета требует определенных особенностей.

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Когда сеять редиску на осень

Редиска любит расти на плодородной почве, впрочем овощи не являются сильно привередливыми. Нужно выбирать влажные нейтральные участки, которые богаты на питательные вещества. Посадку нужно проводить в тенистом или полутенистом участке. Перед посевом можно немного удобрить грядку компостом или перегноем.

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Чтобы употреблять редиску осенью, нужно выбирать ранние и теплолюбивые сорта, которые дадут урожай уже через 30 дней. Посадить такой сорт нужно в августе на глубину 2 сантиметра с расстоянием 3 сантиметра от растения и 10 сантиметров между рядами.



В августе можно посадить редис на осень / Фото Pexels

В августе дневная температура достаточно теплая, а ночи прохладные, что создает идеальные условия для выращивания этих овощей. Осенняя редиска вырастет сладкой и сочной.

После посадки, редиску нужно обильно и часто подливать, чтобы предотвратить горечь и жесткость.

К слову, шелуха лука является прекрасным удобрением для различных овощей. Она используется как удобрение для огородных и комнатных растений.

Получить урожай овощей можно даже зимой. Для этого их нужно высеять в теплице, выбирая специальные зимостойкие сорта, которые не будут трескаться и хорошо переживут морозы. Поливать редиску в теплице нужно умеренно, чтобы листья корнеплодов не срослись между собой.