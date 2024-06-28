4 случая, когда нельзя использовать кондиционер в стирке: об этом знают единицы

Кондиционер для стирки - это способ не только сделать вещи более чистыми, но и придать им мягкость и необычайно приятный, свежий аромат. Впрочем, использовать его можно далеко не всегда.

Конечно же, все мы хотим, чтобы только что выстиранные вещи приятно пахли и выглядели мягкими и приятными на ощупь, и обычно в этом помогают кондиционеры для стирки. Вот только использовать их можно далеко не всегда.

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Шерсть и шелк

Если вы хотите, чтобы ваши шерстяные и шелковые вещи сохранили свою неповторимую текстуру, лучше отказаться от использования кондиционера во время стирки. Он может негативно повлиять на ворс и структуру материалов.

Одежда с принтами или нанесенными изображениями

Использовать кондиционер на любимой футболке с рисунком также не стоит, потому что результат может вас совсем не порадовать. Кондиционер может привести к тому, что рисунок выцветет или потрескается.

Полотенца

Конечно, вы можете постирать полотенца с этим средством, но делать так эксперты не советуют, ведь в отдельных случаях средство может оставить на ткани жирные пятна и уменьшить способность полотенца впитывать влагу.



Полотенца лучше стирать без кондиционера / Фото Pexels

Лучше всего для стирки будет использовать мягкие моющие средства, которые не содержат кондиционера в составе. А для того, чтобы сохранилась мягкость и поглощение полотенец, вы можете добавить к стирке уксус или соду.

Вот еще случаи, когда использовать кондиционер для белья не стоит: