Черви в вишнях и черешнях – это неприятная проблема, с которой, к сожалению, приходилось сталкиваться едва ли не всем любителям ягод. Но от вредителей можно избавиться в разы проще, чем вы думали.

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Что делать с червивой черешней

Если вы обнаружили, что в ягодах очень много червей, паниковать не стоит. Прежде всего, нужно выяснить источник проблемы и принять меры, чтобы ее устранить навсегда.

Осмотрите деревья. Пересмотрите, нет ли на ваших вишнях и черешнях признаков заражения: например, поврежденных плодов или наличия небольших отверстий на ягодах.

Соберите зараженные плоды. Все червивые ягоды нужно удалить с дерева, чтобы предотвратить распространение вредителя на здоровые плоды.

Обработка деревьев. Для того, чтобы избавиться от вредителей, можно использовать народные средства для обработки деревьев. Неплохим вариантом может стать раствор мыла или настой чеснока.



От червей на дереве можно избавиться / Фото Pexels

Как убрать червей из ягод

Если вы уже держите на руках червивую вишню или черешню, выбрасывать ее совсем необязательно. Зато вы можете заставить червей покинуть облюбованное место. И для этого можно использовать три надежных способа.

Хорошо работает солевой раствор, для которого нужно развести столовую ложку соли на литр воды. Положите в него ягоды и оставьте на 15 – 20 минут. Соль заставит червей покинуть ягоды очень быстро.

Холодная вода также может сработать, ведь температурный шок не пойдет на пользу вредителям. Вам нужно замочить черешню в холодной воде на полчаса.

Еще один способ, который занимает больше всего времени – это морозильная камера. Если вы положите ягоды туда на несколько часов, черви погибнут, и их будет очень легко удалить перед употреблением ягод.