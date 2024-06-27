Если вы начали выращивать помидоры у себя на участке, вы можете заметить на кустах неприятный симптом – листья помидор скручиваются лодочкой. Это – индикатор того, что на грядки вам нужно обратить дополнительное внимание.

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Почему скручиваются листья на помидорах

Причин у деформации может быть несколько: и неправильный уход, и заболевания, и недостаток питательных веществ. И перед тем, как начинать слишком сильно переживать, вам нужно обратить внимание на несколько важных факторов

Полив

Одна из наиболее распространенных ошибок, которых допускают огородники – это неправильный, а именно недостаточный полив помидоров. Тогда листочки начинают скручиваться и уменьшают скорость испарения воды. Так же листья, кстати, могут реагировать и на избыток влаги в сезон дождей.

Болезни на кустах

Скручивание листьев может свидетельствовать о том, что помидоры поразил вертициллез, бактериоз или верхушечная гниль. И для того, чтобы определить, действительно ли это инфекция, присмотритесь к сопутствующим симптомам: пожелтение стеблей и листьев, появление пятен на плодах, гниение верхушки.

Избыток удобрений

Иногда подкормки действительно бывает слишком много, поэтому в этом деле важно не переусердствовать. А уже после того, как вы определили, что именно стало причиной проблемы, вы можете перейти к ее решению.



За помидорами нужно ухаживать / Фото Pexels

Как вылечить скрученные листья на помидорах

Начинать лечение нужно как можно скорее после того, как вы заметили проблемы. Обратите внимание на то, что летом помидоры нужно поливать каждые 2 – 3 дня. А когда идут затяжные дожди, помидорный участок рекомендуют накрывать пленкой с отверстиями для воздуха.

Когда осадки слишком частые, это также может привести к тому, что вымываются питательные вещества, поэтому можно подумать и о внесении удобрений.

А если на грядки попала инфекция, нужно немедленно обработать их от вредителей. Если определить заболевание самостоятельно не удается, вы можете использовать универсальные инсектициды для томатов. Впрочем, если овощи заражены бактериозом, их проще просто выкопать, а не лечить.

Если же листья скручиваются из-за дефицита кальция, в качестве подкормки можно использовать кальциевую селитру. 25 граммов вещества нужно развести в 10 литрах воды и полить под каждый куст.