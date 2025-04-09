В эти дни перед Пасхой окна мыть нельзя: притянете невзгоды

Вероятно, всем уже приходилось слышать о важном обычае мыть окна перед Пасхой. Впрочем, не все дни до праздника для этого подходят.

Мытье окон перед Пасхой – это очень важная традиция, о которой не стоит забывать, сообщает 24 Канал. Такая уборка вроде бы должна пропустить в дом не только больше света, но и выгнать весь негатив и злые силы. Впрочем, не во все дни можно мыть окна.

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Когда нельзя мыть окна перед Пасхой?

Наши предки верили, что весной нужно обязательно помыть окна – это вроде помогает привлечь в дом радость, удачу, счастье и достаток. Но главное – выбрать для мытья окон правильный день.

Народная мудрость утверждает, что лучшее время для мытья окон – это один из дней перед Пасхой. Солнечные лучи, проникающие в дом через окна именно в это время, вроде помогают изгнать из вашего жилья проблемы, бедность, болезни и беду.

Во время мытья окон советуют представлять, что вы смываете с них весь негатив, а взамен впускаете с солнечными лучами в комнату достаток, мир и счастье.



Мыть окна нужно перед Пасхой / Фото Pexels

Но есть и несколько запретов. Прежде всего, нельзя мыть окна в дождливый день – приметы предвещают, что так даже перед Пасхой вы можете навлечь на себя проблемы и проблемы. Кроме того, в такую погоду не получится очистить окна действительно качественно. Нельзя также мыть окна после захода солнца – так вы не привлечете достаток, а только избавитесь от его, а также удачи.

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Еще одна примета запрещает мыть окна беременным женщинам – вроде бы это может навредить здоровью матери и ребенка.

Одни из лучших дней для мытья окон – это Чистый четверг и понедельник перед Пасхой. А вот в Страстную пятницу мыть окна категорически запрещено.