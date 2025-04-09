В ці дні перед Великоднем вікна мити не можна: притягнете негаразди
- Миття вікон перед Великоднем є важливою традицією, але не всі дні підходять для цього; найкращі дні - Чистий четвер і понеділок перед Великоднем.
- Не можна мити вікна у дощовий день, після заходу сонця та вагітним жінкам, щоб уникнути негараздів.
Певно, всім вже доводилося чути про важливий звичай мити вікна перед Великоднем. Втім, не усі дні до свята для цього підходять.
Миття вікон перед Великоднем – це дуже важлива традиція, про яку не варто забувати, повідомляє 24 Канал. Таке прибирання начебто має пропустити в оселю не тільки більше світла, але й вигнати весь негатив та злі сили. Втім, не в усі дні можна мити вікна.
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Коли не можна мити вікна перед Великоднем?
Наші пращури вірили, що навесні потрібно обов'язково помити вікна – це начебто допомагає залучити в дім радість, удачу, щастя та достаток. Та головне – обрати для миття вікон правильний день.
Народна мудрість стверджує, що найкращий час для миття вікон – це один з днів перед Великоднем. Сонячні промені, що проникають у дім через вікна саме у цей час, начебто допомагають вигнати із вашого житла проблеми, бідність, хвороби та біду.
Під час миття вікон радять уявляти, що ви змиваєте з них увесь негатив, а натомість впускаєте із сонячними променями у кімнату достаток, мир та щастя.
Мити вікна потрібно перед Великоднем / Фото Pexels
Але є й кілька заборон. Перш за все, не можна мити вікна у дощовий день – прикмети віщують, що так навіть перед Великоднем ви можете накликати на себе негаразди та проблеми. Окрім того, в таку погоду не вийде очистити вікна справді якісно. Не можна також мити вікна після заходу сонця – так ви не залучите достаток, а тільки позбудетеся його, а також удачі.
До речі, раніше ми розповідали, якими натуральними барвниками можна пофарбувати крашанки перед Великоднем.
Ще одна прикмета забороняє мити вікна вагітним жінкам – начебто це може нашкодити здоров'ю матері та дитини.
Одні з найкращих днів для миття вікон – це Чистий четвер та понеділок перед Великоднем. А ось у Страсну п'ятницю мити вікна категорично заборонено.