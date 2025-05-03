В это время хлеб занимать запрещено: накличете на себя беду

Хлеб – это главный продукт на столе. И на протяжении веков образовалось немало примет о нем – в частности и о том, когда можно и запрещено его занимать.

Приметы утверждают, что хлеб нужно занимать очень осторожно – и есть время, когда делать этого не стоит вообще, 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Ведь, согласно поверьям, таким вроде бы невинным действием можно призвать к себе беду и беду.

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Когда нельзя одалживать хлеб?

Главная примета утверждает, что давать в долг хлеб никогда нельзя после захода солнца. Если же нарушить запрет, можно навлечь на себя беду, а взамен отдать свое благополучие и удачу.

Можно поделиться хлебом с соседями, если они пришли еще до захода солнца. Но лучше всего будет посадить их в таком случае за свой стол и накормить самому. И передать, чтобы за хлебом пришли завтра, после восхода солнца.

Но в целом, когда кто-то просит хлеба или чтобы его накормили, отказывать никогда нельзя, чтобы не разгневать Бога. Беднякам и сиротам нужно помогать, когда есть возможность, ведь говорят, что не обеднеет рука того, кто дает.



С хлебом стоит обращаться осторожно / Фото Pexels

С хлебом связано очень много различных примет, которые стоит знать каждому. В частности, одна из них утверждает, что никогда нельзя оставлять на столе недоеденный кусок хлеба. Это не к добру, и может привести к большим материальным затратам в будущем.

Исключение можно сделать только для ломтика, который не кусали, а от которого отламывали – но тогда его нужно сложить и доесть в следующий раз, или же скормить птицам. Приметы гласят, что хлеб ни за что нельзя выбрасывать.

Кстати, с осторожностью нужно относиться не только к хлебу в доме, но и к соли. Ранее мы уже рассказывали, как с помощью соли очистить дом от дурного глаза.

Кроме того, никогда не оставляйте нож воткнутым в хлеб – с этим продуктом всегда стоит быть бережными и уважительными. А если случайно упал кусок хлеба, тогда нужно непременно его поднять и тогда скормить плахам.

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У буханки также нельзя обрезать оба края. А также хлеб запрещено поворачивать низом вверх. Верили также, что когда готовят тесто для хлеба, нельзя сквернословить, чтобы он удался, и в доме должна быть хорошая атмосфера, и тогда все будет получаться – в том числе и хлеб.