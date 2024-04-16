Когда нельзя сажать кабачки: узнайте, чтобы не погубить урожай

Однако сроки посадки и время полива очень важны. Когда сажать кабачки в открытый грунт – читайте дальше.

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Когда надо сажать кабачки в открытый грунт

Кабачки – теплолюбивые растения. Они не переносят весенних заморозков, поэтому до мая их сеять нельзя.

Если сеять кабачки в конце мая, то можно получить урожай уже в августе.

Если выбрать для этого ранние сорта – в июле.

Если хотите получить урожай уже в июне, то надо использовать не семена, а рассадный метод. Тогда плоды можно будет собрать не в конце июля, а на месяц раньше.



Кабачки надо сажать вовремя / Фото Unsplash

Как подготовить семена кабачков к посеву

Семена кабачков не требуют специальной подготовки, поэтому их можно смело высевать сухими. Однако их все же можно по желанию замочить на день в теплой воде или прорастить, завернув во влажную ткань.

Опытные огородники рекомендуют проращивать семена при посеве в горшки и открытый грунт. В последнем случае важно следить за тем, чтобы почва до момента появления всходов была постоянно влажной. Если из-за майской жары земля пересохнет, то взошедшие семена, могут погибнуть.