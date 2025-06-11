Пригласите в дом беду: нельзя смотреть в окно в это время

Предки верили, что окно может служить почти порталом в потусторонний мир, если посмотреть в него в неудачное время. Поэтому старались этого избегать, чтобы не спровоцировать негатив.

Окна дома сравнивали в древности с глазами – и люди считали, что через них в некоторое время можно увидеть и будущее, и отвести беду, и накликать ее на свой дом, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Когда нельзя смотреть в окно?

Предки верили, что когда заходит солнце, окна лучше завесить занавесками, и не выглядывать из них – считалось, что особенно уязвимыми к злым силам, что прячутся за окнами, есть дети и пожилые люди.

Вроде бы после захода солнца выглядывание из окна может привести к тому, что человек увидит беды, которые его постигнут в будущем, и притянет их к себе. Но особенно опасно выглядывать из окна в ночь полнолуния.

Считалось, что если женщина будет смотреть на полнолуние сквозь окно, она может потерять свою красоту, а мужчина – финансовую удачу. Поэтому всегда нужно закрывать окна в ночь полнолуния – вроде бы если лунный свет будет попадать на человека во время сна, это приведет к тому, что он потеряет спокойствие и хороший отдых на целую неделю.



В окна нельзя заглядывать ночью / Фото Pexels

Еще один случай, когда не стоит выглядывать в окно – это во время грозы. Приметы утверждают, что во время грозы святой Илья якобы едет на огненной колеснице, а нечистая сила разбегается во все стороны – и нечисть может заскочить на человека в поисках убежища, если увидит его.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие вещи нельзя фотографировать, чтобы не привлечь в свою жизнь беду.

И последний случай, когда нужно воздержаться от выглядывания из окна или заглядывания в окна – это во время похорон. Многие верят, что в течение некоторого времени после смерти душа умершего еще летает рядом с телом, и взгляд через окно может заточить душу в помещении и не дать ей двинуться дальше.

Верят также, что это приведет к проблемам и неудачам в жизни "наблюдателя" и членов его семьи, поэтому осторожность не помешает.