Фотография – это способ сохранить воспоминания или творить искусство, и приметы утверждают, что иногда фото также может быть способом навлечь на себя беду из-за неосторожности, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Спящие люди

Предки верили, что никогда нельзя фотографировать человека, когда он спит – и этот запрет был особенно важным в отношении младенцев и маленьких детей, ведь они считались особенно уязвимыми к воздействию злых сил и негатива.

Считалось, что открытые глаза защищают от нечистой силы, что хочет оставаться невидимой для человека. А когда фотографируют человека во время сна, стирается граница, что открывает злым силам доступ к человеку.

Отражение в зеркале

Издавна зеркало считалось мистическим предметом, и предки даже верили, что оно является как магнитом для различных злых духов. Считалось также, что в нем может накапливаться негатив между двумя мирами – потусторонним и миром живых.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о 5 дел, которые нельзя делать после захода солнца.

Умер человек

В древности существовала примета, что если фотографировать умершего, это может привести к тому, что его душа навсегда потеряет покой. Даже верили, что тогда в доме могут начать происходить странные вещи.

А если такая фотография все же была сделана, ее нужно хранить отдельно от остальных фотографий.

Черная кошка

Конечно, вы можете фотографировать своего любимца – но примета касалась животных, которых вы можете случайно встретить на улице. Считалось, что именно черные кошки легче всего поддаются влиянию потусторонних сил, и такая фотография принесет только проблемы.



Черных котов фотографировать не стоит / Фото Pexels

Заброшенные дома

Нельзя фотографироваться на фоне руин или заброшенных домов – верят, что они держат в себе много негативной энергетики. И она вроде бы может перейти и на фотографию, "заразив" ее неудачами.