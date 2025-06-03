Фотографія – це спосіб зберегти спогади чи творити мистецтво, та прикмети стверджують, що іноді фото також може бути способом накликати на себе біду через необережність, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Сплячі люди

Пращури вірили, що ніколи не можна фотографувати людину, коли вона спить – і ця заборона була особливо важливою щодо немовлят та малих дітей, адже вони вважалися особливо вразливими до впливу злих сил та негативу.

Вважалося, що відкриті очі захищають від нечистої сили, що хоче залишатися невидимою для людини. А коли фотографують людину під час сну, стирається межа, що відкриває злим силам доступ до людини.

Відображення у дзеркалі

Здавна дзеркало вважалося містичним предметом, і предки навіть вірили, що воно є наче магнітом для різноманітних злих духів. Вважалося також, що в ньому може накопичуватися негатив між двома світами – потойбічним та світом живих.

До речі, раніше ми вже розповідали про 5 справ, які не можна робити після заходу сонця.

Померла людина

У давнину існувала прикмета, що якщо фотографувати померлого, це може призвести до того, що його душа назавжди втратить спокій. Навіть вірили, що тоді у домі можуть почати відбуватися дивні речі.

А якщо така фотографія все ж була зроблена, її потрібно зберігати окремо від решти світлин.

Чорна кішка

Звісно, ви можете фотографувати свого улюбленця – але прикмета стосувалася тварин, яких ви можете випадково зустріти на вулиці. Вважалося, що саме чорні кішки найлегше піддаються впливу потойбічних сил, і така світлина принесе тільки проблеми.



Чорних котів фотографувати не варто / Фото Pexels

Занедбані будинки

Не можна фотографуватися на тлі руїн чи занедбаних домів – вірять, що вони тримають у собі багато негативної енергетики. І вона начебто може перейти і на фотографію, "заразивши" її невдачами.