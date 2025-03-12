Никогда не стригите ногти в этот день: притянете беду и бедность
- Приметы рекомендуют не стричь ногти в среду, во избежание потери прибыли и успеха.
- Стрижка ногтей в определенные дни может иметь разные последствия, например, в понедельник приносит положительные изменения, а в пятницу - плохие новости.
- Лучше всего делать маникюр утром, а вечером не рекомендуется стричь или красить ногти, во избежание финансовых проблем.
Стрижка ногтей это важная гигиеническая процедура, о которой точно не стоит забывать. Вот только есть один день, когда лучше воздержаться от этого действия.
Эзотерики верят, что ногти – это часть человека, которая имеет очень мощную энергетику. И важно следить, чтобы они после стрижки не попали в чужие недобрые руки, чтобы на вас не наложили сглаз, сообщает 24 Канал. Кроме того, существует один день, когда стричь ногти вообще нельзя.
Интересно 5 привычек неряшливых людей, из-за которых дом все время грязный: пора от них избавиться
Когда нельзя стричь ногти?
Народные приметы предупреждают, что нельзя стричь ногти в среду – вроде бы это действие может тогда привести к очень неприятным последствиям, в том числе и финансовым. Прежде всего это касается людей, которые вроде бы не имеют никаких финансовых проблем.
Дело в том, что в среду вместе с ногтями человек вроде бы может лишиться и своей прибыли. Поэтому успешным людям нельзя стричь ногти в третий день недели – иначе и глазом моргнуть не успеете, как успех от вас отвернется.
Ногти нельзя стричь в среду / Фото Pexels
Впрочем, нейтрализовать эту плохую примету все же возможно: если человек и так в непростом финансовом положении, стрижка ногтей вряд ли ухудшит ситуацию. Более того: если терять нечего, плохая примета может легко превратиться в хорошую. Тогда нужно настроить себя, что вместе с ногтями вы избавитесь также и от бедности.
Кстати, в конкретные дни нельзя не только стричь ногти, но и заметать в доме, чтобы не избавиться от денег.
Когда делать маникюр?
Если со стрижкой ногтей все достаточно однозначно, то о маникюре существуют другие приметы и неудачные дни для процедуры.
- В понедельник маникюр принесет вам положительные изменения в жизни.
- У вторник – улучшение самочувствия, защита от неприятностей и достаток.
- В среду маникюр делать можно – он предвещает хорошие новости и спокойствие.
- Четверг – способствует успехам на работе и привлекает в дом успех.
- Зато маникюр в пятницу – к плохим новостям.
- Суббота – хороший день для маникюра, что предвещает улучшение здоровья, избавление от одиночества и счастья в любви.
- Воскресенье – к потере поддержки высших сил и удачи.
Лучше всегда делать маникюр утром, до обеда. Зато вечером ни красить ногти, ни стричь их не советуют – это приведет к проблемам с деньгами и удачей.