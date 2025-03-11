Каждый день наполнен особой энергетикой, на которую нужно обращать в случае, когда хотите взяться за уборку, пишет 24 Канал. Отказ от заметания в определенные дни поможет сохранить достаток, потому что если заметать в дни с негативной энергетикой, то можно лишиться денег, счастья и благополучия.

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К слову. В одном из своих материалов мы рассказали о вещах, которые нельзя приносить в дом из секонд-хенда, поскольку они несут в себе негативную энергетику предыдущих владельцев.

По народным приметам, для уборки подходят не все дни. Лучшим днем для уборки считается суббота, а худшими днями являются понедельник и пятница. Говорят, что заметание дома в эти дни может вымести из дома деньги и лишить вас от дополнительных поступлений – премии, увеличение заработка и тому подобное.



Нельзя заметать в понедельник, пятницу и воскресенье / Фото Pexels

В какие дни недели нельзя заметать

Понедельник

В первый день недели не советуют начинать никакие новые дела и не рекомендуют заметать и мыть пол, потому что можно вымести деньги и вымыть из дома все счастье и положительную энергетику.

Пятница

Не подходит для заметания дома пятница. Эзотерики говорят, что если не дождаться субботы, то можно из своей жизни вымести все события, которые могли бы вами произойти.

Воскресенье

Этот день предназначен для отдыха, а любые домашние работы считаются грехом. Нельзя в доме в воскресенье ни заметать, ни вытирать пыль, ни мыть зеркала или окна.