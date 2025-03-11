Кожен день наповнений особливою енергетикою, на яку потрібно звертати у випадку, коли хочете взятися за прибирання, пише 24 Канал. Відмова від замітання в певні дні допоможе зберегти достаток, бо якщо замітати в дні з негативною енергетикою, то можна позбутися грошей, щастя та добробуту.

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До слова. В одному зі своїх матеріалів ми розповіли про речі, які не можна приносити в дім з секонд-хенду, оскільки вони несуть в собі негативну енергетику попередніх власників.

За народними прикметами, для прибирання підходять не всі дні. Найкращим днем для прибирання вважається субота, а найгіршими днями є понеділок та п’ятниця. Кажуть, що замітання оселі в ці дні може вимести з дому гроші та позбавити вас від додаткових надходжень – премії, збільшення заробітку тощо.



Не можна замітати в понеділок, п'ятницю та неділю / Фото Pexels

У які дні тижня не можна замітати

Понеділок

У перший день тижня не радять розпочинати ніякі нові справи й не рекомендують замітати й мити підлогу, бо можна вимести гроші й вимити з дому все щастя й позитивну енергетику.

П’ятниця

Не підходить для замітання дому п’ятниця. Езотерики кажуть, що якщо не дочекатися суботи, то можна зі свого життя вимести всі події, які могли б вами статися.

Неділя

Цей день призначений для відпочинку, а будь-які домашні роботи вважаються гріхом. Не можна в домі в неділю ні замітати, ні витирати пилюку, ні мити дзеркала чи вікна.