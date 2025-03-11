Звісно ж, ніж – це небезпечний предмет, і їсти з нього не варто принаймні з цих міркувань, повідомляє 24 Канал. Та заборона пов'язана не тільки з цим, але ще й з прикметою.

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Чому не можна їсти з ножа?

Народні прикмети стверджують, що їсти з ножа не можна не тільки через те, що є ризик порізатися. Існує й низка інших проблем, що можуть спіткати людину, яка порушить заборону.

Зокрема, вона начебто стане злою. Певно, це і є найпопулярніша причина, чому з ножа не радять їсти – раніше з ножа їли тільки непрохані гості з далеких земель, яких місцеві жителі не надто любили. Через це вважалося, що така дія може спричинити злість, заздрість, зробити людину агресивною та жорстокою.

Цікаво! Ніж – це не єдина річ в домі, з якою варто поводитися обережно. Також існують предмети, які притягують в дім "мертву" енергетику – і їх краще позбутися одразу.

Також прикмети стверджують, що людина, яка їсть з ножа, може стати дурною. А якщо жінка так робить, то її чоловік почне прикладатися до пляшки. Зараз важко з'ясувати, звідки взялося це повір'я, та раніше воно було досить поширеним.



Їсти з ножа не можна / Фото Pexels

Часто езотерики також попереджають, що якщо їсти з ножа, можна продірявити свою ауру. Начебто захисне біополе людини не витримає такого контакту, і що довше ви матимете контакт з гострим предметом, то сильніше буде пошкоджена аура. А через такі дірки начебто витікає життєва енергія.

Ще одне повір'я стверджує, що коли людина облизує ніж, вона гнівить духів, начебто заграє з ними. Потойбічні сили бачать, що людина виступає в ролі жертви, та залишається живою. Через це ніж можна використовувати тільки під час приготування їжі.