На жаль, іноді домівки стають сховищем не тільки потрібних і корисних речей, але й таких, що давно втратили функціональність, і тепер тільки притягують негатив до оселі, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Тож за можливості краще одразу позбуватися таких речей.

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Зламані побутові речі

Якщо ви тримаєте вдома кілька приладів, що вже не працюють, варто дістати їх зараз. Оцініть, що можна відремонтувати, а що – вже ні. І речі, які не підлягають ремонту, варто відразу ж відправити на смітник – вони тільки знищують позитивну енергетику у домівці.

Старі сукні

Дуже часто люди відкладають одяг на потім, очікуючи правильної нагоди, ваги чи будь-чого іншого. Втім, старий одяг, навіть той, який жодного разу не одягали, може принести чимало неприємностей. Він має "мертву" енергетику, що може притягнути негаразди та сварки до оселі.

Роги оленя та мушлі

Тримати вдома частини мертвих тварин – це погана прикмета. Вважається, що такі сувеніри можуть легко принести хвороби та занепад. Мушлі ж можуть наче "вимести" з вашої оселі все щастя та удачу – тож краще відмовитися від таких "подарунків" моря.



Мушлі не можна тримати вдома / Фото Pexels

Старі календарі

Щойно закінчився рік, календар варто відправляти у смітник. Вважається, що він затримує людину у минулому, блокує нові позитивні можливості та навіть може негативно впливати на фінансовий успіх.

Картини з зображеннями катастроф

Якщо у вас на стіні висить картина з кораблетрощею, варто замислитися над тим, аби прибрати її з дому. Такий символ точно не принесе щастя – натомість тільки притягне в дім сварки та конфлікти, а також біду.