Окремі рідини справді здатні вивести забруднення й плями, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Зверніть увагу 5 лайфхаків з прибирання, які принесуть шкоду замість покращення: це треба знати

Через недосвідченість дехто використовує таке поєднання миючих засобів, які лише нашкодять. Нижче навели приклади засобів, які не можна змішувати.

Оцет та відбілювач

У прибиранні можна використовувати оцет та відбілювач, але разом їх змішувати не варто, бо це призведе до утворення газоподібного хлору. Він здатен сильно пошкодити дихальні шляхи й створить проблеми з диханням. Коли хлор реагує з водою, то може утворити кислоту, яка викличе опіки шкіри.

До слова, часто поєднують усілякі рідини для виведення цвілі. Чим насправді її треба позбуватися ми розповіли у нашому матеріалі.

Оцет і перекис водню

До небезпечної хімічної реакції призводить перекис водню та оцет. Поєднання двох речовин може дратувати очі та шкіру. Окрім того, поєднання цих засобів може вивільнити пари, які будуть небезпечними для вдихання.



Не можна змішувати разом небезпечні рідини / Фото Pexels

Аміак та відбілювач

Ні в якому разі не можна змішувати нашатирний спирт з відбілювачем. Поєднання цих речовин виробляє хлорамін – токсичний газ, який подразнює дихальні шляхи та очі. Якщо концентрація буде високою, то це навіть призведе до нудоти й блювання.

Спирт та відбілювач

Не варто поєднувати спирт з відбілювачем, оскільки отримана речовина може нашкодити здоров’ю та зіпсувати поверхні. Спирт та відбілювач у поєднанні створюють хлороформ, який є токсичним, тому до такого поєднання не можна вдаватися ніколи.

Окремо можна використовувати для очищення відбілювач, оцет чи перекис водню. Кожна рідина окремо справді може допомогти в прибиранні, а от від небезпечного поєднання треба відмовитися.