Новий та чистий одяг надає людині впевненості в собі та покращує енергетику, але чужий одяг здатен зруйнувати біополе та призвести до безлічі проблем та неприємностей, пише 24 Канал. Експерти склали список з кількох речей, які краще не приносити додому, оскільки вони можуть залучити нещастя.

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Одяг

Яким би не був популярний секонд-хенд, слід розуміти, що усі ці речі містять різну енергетику. Якщо ви купили вбрання людини, яка мала проблеми та хвороби, то ви автоматично перенесете цю енергетику у своє життя. Кажуть, що всі клопоти й проблеми, які мала людина, що носила цей одяг – може згодом перейти на вас, тому відмовтеся від покупок речей з секонду.

Дзеркало

Люди здавна наділяли дзеркала містичними властивостями, тому кажуть, що користуватися чужим дзеркалом – заборонено. Воно вбирає в себе енергетику людини, яка в нього дивиться, тому в дім не можна приносити чужу річ в жодному випадку.

Годинник

Часом у ящику з дріб’язком можна знайти усілякі прикраси. До прикладу, з секонду краще не брати годинник, оскільки за прикметами, якщо його одягнути на руку, то можна почати жити не своїм життям.

Не можна на секонді купувати годинник
Не можна на секонді купувати годинник / Фото Pexels

Лялька

Не можна приносити додому старі й чужі ляльки, оскільки вони можуть накликати нещастя. Над ляльками часто роблять усілякі замовляння, тому від такої іграшки краще відмовитися.

Прикраси

На секонді часом є досить красиві прикраси, які складно знайти десь у наших магазинах, тому їх так і кортить придбати. Втім, езотерики кажуть, що на усіляких сережках, браслетах чи кулонах теж роблять замовляння, а зняти негатив з них дуже непросто.

Також слід пам’ятати, що з секонду не можна купляти спідню білизну, головні убори, спортивні речі та взуття.