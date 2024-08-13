Когда копать морковь и свеклу, чтобы они лежали долго: знают единицы
Источник:УНИАН
Морковь и свекла – это невероятно полезные овощи, которые можно использовать в очень большом количестве блюд. Не удивительно, что многие стараются не только есть их в сезон, но и сохранить на зиму.
Обычно именно осень – это время начинать выкапывать морковь и свеклу с грядок. И очень важно сделать это не только вовремя, но и правильно, чтобы корнеплоды полностью созрели, но не переросли.
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Когда нужно убирать морковь и свеклу
К сожалению, определить дату идеально точно невозможно, ведь это зависит сразу от нескольких важных факторов, а именно:
- сорта;
- климата;
- погоды;
- внешнего вида.
Основное правило уборки урожая – выкапывать культуры нужно сразу же после того, как они созрели. Если вы не дождетесь, или же наоборот будете тянуть слишком долго – это приведет к тому, что корнеплоды не будут сочными и потеряют часть питательных веществ.
Если же вы серьезно передержите их, это также приведет к тому, что они начнут трескаться – а тогда вы просто получите менее вкусный овощ.
Морковь и свеклу нужно вовремя копать / Фото Pexels
Как правильно выкапывать морковь и свеклу
Для того, чтобы овощи долго лежали, их нужно правильно собрать. Вот как это правильно делать.
- Копайте в сухую погоду, и лучше вечером – морковь и свекла накапливают сахар днем, а ночью его теряют, поэтому вечером они будут слаще.
- Выбирайте овощи руками, и если почва плотная, сначала используйте вилы.
- Ботву нужно удалять сразу же – выкрутите ее руками или обрежьте.
После этого морковь нужно разложить в темном, но хорошо проветриваемом помещении на сутки, а уже потом переложить в погреб.