Когда копать морковь и свеклу, чтобы они лежали долго: знают единицы

Морковь и свекла – это невероятно полезные овощи, которые можно использовать в очень большом количестве блюд. Не удивительно, что многие стараются не только есть их в сезон, но и сохранить на зиму.

Обычно именно осень – это время начинать выкапывать морковь и свеклу с грядок. И очень важно сделать это не только вовремя, но и правильно, чтобы корнеплоды полностью созрели, но не переросли.

Интересно Кондиционер для одежды покупать уже не нужно: поможет один ингредиент из кухни

Когда нужно убирать морковь и свеклу

К сожалению, определить дату идеально точно невозможно, ведь это зависит сразу от нескольких важных факторов, а именно:

сорта;

климата;

погоды;

внешнего вида.

Основное правило уборки урожая – выкапывать культуры нужно сразу же после того, как они созрели. Если вы не дождетесь, или же наоборот будете тянуть слишком долго – это приведет к тому, что корнеплоды не будут сочными и потеряют часть питательных веществ.

Если же вы серьезно передержите их, это также приведет к тому, что они начнут трескаться – а тогда вы просто получите менее вкусный овощ.



Морковь и свеклу нужно вовремя копать / Фото Pexels

Как правильно выкапывать морковь и свеклу

Для того, чтобы овощи долго лежали, их нужно правильно собрать. Вот как это правильно делать.

Копайте в сухую погоду, и лучше вечером – морковь и свекла накапливают сахар днем, а ночью его теряют, поэтому вечером они будут слаще.

Выбирайте овощи руками, и если почва плотная, сначала используйте вилы.

Ботву нужно удалять сразу же – выкрутите ее руками или обрежьте.

После этого морковь нужно разложить в темном, но хорошо проветриваемом помещении на сутки, а уже потом переложить в погреб.