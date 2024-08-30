Пересадка клубники – это необходимый процесс, чтобы вы и в дальнейшем могли получать хороший урожай ежегодно, а растения меньше болели и подвергались воздействию вредителей. Но когда нужно это делать и как не навредить растению?

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Зачем нужно пересаживать клубнику

Если ваша клубника уже растет 2 – 3 года на одном участке, тогда это означает, что пришло время ее пересаживать на новое место. Делают это огородники именно для того, чтобы растение продолжало плодоносить и не становилось слишком старым.

И считается, что заниматься пересадкой растений можно в течение практически всего года – конечно, кроме зимы – и лучше все же делать это именно осенью. Именно в это время года на ваш огород приходится наибольшее количество осадков и наименьшее количество жарких и засушливых дней, которые могут привести к гибели корня, листьев и усиков ягоды.

Но если вы все же запланировали пересадку на лето, лучше для этого подождать до конца августа. Лучше всего заниматься этим процессом в конце дня, когда солнце уже не так печет. Или же вообще – дождитесь пасмурного дня, когда не будет яркого солнца вообще.

Когда заниматься пересадкой клубники осенью

Осень – это, как мы уже выяснили, лучшее время для пересадки клубники. Но этот сезон длинный, и когда именно желательно начать пересадку, может зависеть и от местности, региона или даже погодных условий. Если в сентябре нет очень много дождей, тогда с пересадкой клубники можно подождать и до октября. Чаще всего этим занимаются в период с 10 по 20 октября.

Этот временной промежуток идеально подходит, ведь в октябре почва не сухая и лучше всего подходит для посадки ягод.



Клубнику нужно пересаживать осторожно / Фото Pexels

Как пересадить клубнику правильно

Корень саженца, прежде всего, должен быть не менее, чем 5 – 10 сантиметров, и на кусте должны быть листья. Не стоит переносить на новое место кусты, которым уже более, чем 3 года. Также учитывайте то, что покупные саженцы нужно продезинфицировать перед посадкой в землю.

Как это сделать? Опустите корни покупной клубники в кипяток на 15 минут, а после этого – в холодную воду. А сразу же после того, как пересадите клубнику, ее нужно обильно полить водой и прикрыть сверху слоем соломы.