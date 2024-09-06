Многие садоводы после того, как собирают урожай, просто забывают о существовании кустарника, и не подпитывают растение, не уделяют внимания поливу и не проводят обрезку. Впрочем, такие шаги могут привести к тому, что куст в следующем году даст гораздо меньше урожая.

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Чем нужно подкормить малину осенью

Прежде всего нужно разобраться, когда же подкармливать малину осенью. И опытные огородники убеждены, что лучшее время – это после сбора урожая, когда вы уже убрали с малинника все сорняки, перекопали почву и удалили старые ветви, которые уже отплодоносили. Делается это примерно через месяц после того, как малина прекратит плодоносить, и ни в коем случае не раньше.

Подкармливать кусты малины можно и с использованием органики, и минеральными удобрениями. Впрочем, очень важно их чередовать. Если в прошлом году вы использовали минеральные, то сейчас лучше подкормить малину органикой, и наоборот.



Малина нуждается в подкормке / Фото Pexels

Вот какие органические удобрения можно использовать

Перепревший компост или навоз. Его вносят раз в три года под перекопку, из расчета 4 – 5 килограммов на метр.

Его вносят раз в три года под перекопку, из расчета 4 – 5 килограммов на метр. Торф. Он идеально подходит для мульчирования почвы, и укладывать его нужно слоями в 15 – 20 сантиметров, и так можно достичь двойного результата: защитить корни и подкормить участок.

Он идеально подходит для мульчирования почвы, и укладывать его нужно слоями в 15 – 20 сантиметров, и так можно достичь двойного результата: защитить корни и подкормить участок. Куриный помет. Это замечательное удобрение, но к его использованию нужно подойти с большой осторожностью. Если вы возьмете слишком много, то можете обжечь корни растения. Вносится он вместе с водой в пропорции 1:20.

Это замечательное удобрение, но к его использованию нужно подойти с большой осторожностью. Если вы возьмете слишком много, то можете обжечь корни растения. Вносится он вместе с водой в пропорции 1:20. Зола. Подойдет в случае, если вам нужно раскислить почву. Золу можно просто рассыпать вокруг кустов в приствольном круге.

Какие минеральные удобрения использовать

Для осенней подкормки нужно использовать минеральные удобрения, в которых есть фосфор и калий. Обратите внимание на то, что азот не используют, ведь он нужен для наращивания зеленой массы растения. В таком случае куст может пойти в рост, а в холода он тогда погибнет.

Суперфосфат – используйте 50 – 60 граммов удобрения под каждый куст для того, чтобы повысить морозостойкость растения. Вносить его нужно в почву на глубину 10 сантиметров.

– используйте 50 – 60 граммов удобрения под каждый куст для того, чтобы повысить морозостойкость растения. Вносить его нужно в почву на глубину 10 сантиметров. Сульфат калия – под каждый куст нужно вносить по 40 граммов удобрения. Можно использовать вместе с фосфорным удобрением.

Но обратите внимание также на то, что для молодых кустов дозировку нужно уменьшить вдвое.