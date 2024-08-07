Летнее садоводство – это те еще хлопоты, ведь есть некоторые задачи, которые нужно выполнять часто и осторожно. И одно из самых сложных – это полив. Когда говорится о нем, здесь главное даже не угадать с количеством воды, но и выбрать правильное время для полива.

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Когда правильно поливать растения в саду

Независимо от того, или цветы в вашем саду сейчас цветут, или только укореняются после пересадки, вам нужно правильно рассчитать время, когда нужно поливать участок. И если вы выберете это время неправильно, конце концов это может привести к тому, что цветущие растения превратятся в сухие и мертвые.

Иногда экстремальные летние температуры заставляют растения буквально бороться за выживание. Но если вы будете поливать цветы в правильное время суток, это поможет цветам пережить волну жары и продолжать цвести даже в самую горячую пору.



Полив нужно проводить осторожно / Фото Pexels

Многие садоводы считают, что утро – это лучшее время для того, чтобы поливать растения, и специалисты убеждают, что это не так. На самом деле гораздо лучше будет делать это вечером, когда вода не будет так быстро испаряться из-за дневной жары. Это гарантирует, что она гарантированно попадет к корням и поможет растению оставаться увлажненным.

Особенно важно проводить полив вечером именно летом; вы можете распространять эту практику не только на свой сад, но и на овощные грядки, чтобы ваши растения лучше переживали жару и получали больше влаги.

А когда вы проводите полив, нужно обязательно делать это низко и как можно ближе к корням. Старайтесь подносить носик лейки или шланг ближе к основанию растения и направляйте воду на почву, чтобы не мочить листья растения, ведь это может серьезно ей навредить.