Петрушка – это невероятная зелень, которая может стать дополнением и к гарнирам, и к салатам, а также ее можно использовать и в различных соусах. Но если вы хотите насладиться свежей зеленью рано весной, тогда нужно высадить немного петрушки под зиму, пишет "Сад и огород".

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Когда на зиму сеять петрушку под зиму

От осеннего посева петрушка может быть более морозостойкой, и первую зелень можно будет срезать практически на месяц раньше, чем при весеннем посеве. А вот корнеплоды успевают вырасти до солидных размеров уже к августу.

Впрочем, здесь очень важно не пропустить сроки посева и не высеять семена также слишком рано: надо подгадать время так, чтобы семена до наступления морозов в почве успели только набухнуть, но не проклюнулись.

Такая погода наступит примерно в октябре или в ноябре. Впрочем, это не значит, что так будет каждый год. Вместо начала зимы могут начаться очень долгие дожди, и тогда сроки посева придется сдвинуть. Поэтому лучше здесь ориентироваться на погоду – когда наступает устойчивое похолодание до 2 – 3 градусов днем и температура падает до отрицательных значений ночью.

Высев лучше проводить в солнечный день, когда земля уже прихватывается ледяной корочкой, но оттаивает до обеда. Лучшее время обычно – это первые числа ноября.



Петрушку нужно сеять в ноябре / Фото Pexels

Как правильно осенью сеять петрушку

В озимом посеве на самом деле нет ничего сложного. Впрочем, вам также нужно учитывать, что осенью вам придется использовать вдвое больше семян, чем весной, ведь сажать нужно густо. К сожалению, не каждое семечко доживет до весны, поэтому положить их в землю нужно с запасом.

Подготовьте участок: лучше всего сажать петрушку после лука, чеснока или помидоров, или после сидератов. Для того, чтобы увидеть как можно более быстрые всходы, участок готовят с южной стороны, где есть хорошее освещение.

Перекопайте землю, добавляя на квадратный метр ведро перегноя, стакан золы и щепотку суперфосфата. После этого приготовьте бороздки с расстоянием в 10 – 15 сантиметров и глубиной – в 3 – 4. Засыпьте сухой песок, а также накройте грядку клеенкой или сухой травой.

В день посева снимите укрытие и посейте в бороздки семена петрушки. Сеять нужно густо, а потом засыпьте сухой землей и покройте грядку на зиму сухими ветвями, соломой или другим материалом, что может хорошо удерживать снег. Поливать ничего после посева не нужно.