Сорта озимого лука могут прекрасно переносить долгие морозы, поэтому относительно посадки лука осенью волноваться не стоит. Впрочем, все же стоит посадить его вовремя, ведь иначе он начнет прорастать слишком рано и погибнет с наступлением холодов, пишет Мир Растений.

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Как выбрать лук для посадки

Как и со всеми другими культурами, первым делом вам нужно определиться с сортом. Для посадки лука под зиму пригодны немало местных разновидностей, поэтому выбирать растения стоит только опираясь на свой вкус.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Перед началом выращивания вам, конечно же, нужно обратить внимание на качество луковиц – ваш посадочный материал должен иметь характерных запах лука, без примесей гнили или сырости.

Лучшие урожаи овощей получатся при посадке лука-севка и овсюжки. Если же лук вы сажаете для зелени, тогда лучше использовать выборку, ведь он реже уходит в стрелку.



Лук нужно выбирать правильно / Фото Pexels

Когда сажать озимый лук осенью

Озимый лук в Украине высаживают в промежутке с середины октября до начала ноября. Главное сделать это за 30 – 35 дней до наступления холодов. Если посадить лук в теплые дни, он начнет прорастать, а зимой замерзнет. А вот если вы слишком затянете с посадкой, тогда лук севок не успеет образовать корневой системы до начала холодов.

Если температура опустилась до 5 градусов и держится так уже несколько дней – самое время высаживать лук.