В Украине огородники начинают сажать в грунт в конце апреля и в начале мая. Именно в это время заморозки уже не угрожают вашей рассаде, ведь температура воздуха уже более стабильна. Но даже в этот промежуток времени есть особенно удачные дни для посадки огурцов.

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Когда высаживать огурцы в грунт

Огурцы – это очень теплолюбивая культура, и для нее важно, чтобы температура воздуха была в диапазоне 20 – 30 градусов. Такие условия идеальны для этой культуры, но вы можете ориентироваться и на те, которые являются минимально допустимыми – например, столбик термометра не должен опускаться ниже, чем 15 градусов.

И многие огородники в вопросе посадки огурцов ориентируются на лунный календарь. Фазы Луны могут подсказать, когда наиболее удачное время для посадки огурцов – и в этом месяце благоприятными датами являются 25, 29 и 30 числа. Поэтому в эти дни, если вы посадите огурцы, на положительный результат не придется долго ждать.

Но в случае, если погода в апреле не подходит для посадки огурцов, тогда вы можете подождать и до мая. В этом месяце тоже есть несколько дней, которые считаются особенно удачными для того, чтобы сажать огурцы: это 6, 13, 14, 15, 17, 22 – 24 числа.



Огурцы нужно сажать в правильную дату / Фото Pexels

Но выбор правильной даты – это только половина дела. Другая же часть – правильный способ посадки огурцов, чтобы не загубить нежную рассаду или семена. Поэтому для того, чтобы посадить огурцы, вам нужно сделать в земле бороздки глубиной примерно 2 – 4 сантиметра. Они должны быть на расстоянии примерно 70 сантиметров друг от друга.

Не забывайте обильно увлажнить каждую бороздку из пульверизатора. Вложите семена на расстоянии 5 – 10 сантиметров и присыпьте землей. В конце концов нужно еще раз полить землю.