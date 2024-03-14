Срезать побеги винограда надо по определенной схеме. Благодаря правильной обрезке зависит насколько качественно и обильно уродится виноград.

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Почему надо обрезать виноград

Удаление побегов необходимо для растения. Прежде всего виноград надо освободить от лишних побегов, удалить сухие и больные лозы. Также обрезка повышает урожайность и улучшает вкус винограда.



Обрезайте виноград в марте / Фото Pexels

Когда обрезать виноград

Лучше всего обрезать виноград в марте, для северных регионов – в апреле. Но в любом случае надо ориентироваться на погоду. Если температура воздуха прогрелась до + 5 ° C, то можете приступать к действиям.

Не затягивайте с обрезкой, поскольку после того, как начнется сокодвижение, раны после обрезки будут хуже заживать, а то и вообще можно потерять урожай. Важно обрезать растение заточенным стерильным секатором. Толстые стебли обрезайте острым ножом или сучкорезом. Пользоваться пилой нельзя.

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Как обрезать виноград

Обрезка зависит от возраста. В первые три года надо обрезать почти все ветви винограда и оставить только 2 или 3 крепких побега, которые обрезают до 2-х здоровых почек.

После четвертого года и все последующие с куста винограда надо обрезать больные, высохшие и поврежденные ветви. Крепкую и здоровую лозу надо оставлять толщиной не менее, чем 5 миллиметров. Длинные побеги подвяжите в горизонтальном положении.