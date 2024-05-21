Загущение кустов клубники – это то, что может привести к потере большой доли урожая. Поэтому каждой весной вам нужно проверять, не разрослась ли ваша клубника, и при необходимости – пересаживать ее. Также пересадками можно заняться и в случае, если вы решили сделать ягодник на новом месте.

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Когда можно рассаживать клубнику

Участок, на котором вы высадили клубнику, может крайне быстро загущаться, ведь кусты пускают "усы". И если от них не избавляться, очень скоро стеблям родительских растений уже не будет хватать питательных веществ, и ягод станет очень мало. У застарелых кустиков также ухудшается иммунитет и они начинают постоянно болеть. И это также одна из причин, почему куст нужно пересаживать.

Конечно, заняться этим можно осенью – и это лучшее время для пересадок. Но если вы не успели сделать этого тогда, можно заняться пересадками и весной. И для того, чтобы понять, когда именно это делать, нужно учесть несколько чрезвычайно важных факторов:

земля должна быть прогрета;

уже прошла угроза заморозков;

весенние затяжные дожди прекратились.



Клубнику можно рассаживать весной / Фото Pexels

Оптимальные сроки для пересадки клубники весной

Лучший месяц для пересадки клубники – это май, ведь земля уже подсохла после холодных дождей, и уже нет угрозы, что корни молодых кустиков погибнут и загниют.

Если же весна теплая, и снег сошел рано, а весенние ливни не донимают овощи, то пересадками можно заниматься и в апреле. Вот самые лучшие сроки для пересадки клубники – с 15 апреля по 5 мая.

Пересаживать клубнику нельзя на то же место, где она уже росла раньше, ведь там достаточно бедная почва, и кусту не будет хватать питательных веществ. Также за несколько недель до пересадки вам нужно перекопать участок и внести на каждый квадратный метр примерно 3 – 4 килограмма компоста.