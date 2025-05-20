Туя будет расти вдвое лучше: вот чем подкормить ее прямо сейчас
- Туя нуждается в подкормке несколько раз в год, в частности весной и осенью, с учетом типа саженца и периода адаптации.
- Весенняя подкормка улучшает рост, а осеннее повышает иммунитет растения; используются как минеральные, так и органические удобрения с осторожностью в дозировках.
- Органические удобрения, такие как компост и торф, используются осенью в небольших количествах, учитывая погодные условия.
Вечнозеленая декоративная туя – это фаворит многих садоводов, ведь это дерево легко может добавить элегантности и уюта практически любому дому или саду. Впрочем, и ухода она требует немало.
Независимо от того, или вы высаживаете у себя древовидную или кустарниковую тую, она привлекает своей устойчивостью, выносливостью и элегантной формой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Megasad. Впрочем, из-за того, что хвойные обычно растут в природе без всякого участия людей, некоторые садоводы ошибочно считают, что неприхотливость туи распространяется и на отсутствие в земле питательных веществ.
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Когда нужно подкармливать тую?
Перед тем, как решать, какое удобрение лучше всего подойдет для туи, нужно учесть, в какой период дерево вообще нуждается в подпитке. Ведь после того, как растение только высажено в почву, подкармливать его вообще не советуют.
Зато нужно подготовить почву предварительно, внеся в нее органику. Так хвойное растение сможет быстрее адаптироваться и лучше укорениться. Особенно эта процедура важна, если на вашем участке достаточно бедная на питательные микроэлементы земля. В дальнейшем же количество и вид удобрений будут зависеть именно от времени года.
Кстати, ранее мы уже рассказывали, стоит ли сажать на участке туи и какие у этого дерева есть преимущества и недостатки.
Тую нужно подпитывать несколько раз в год / Фото Pexels
Чем подкормить тую весной?
Для того, чтобы активизировать рост туи, нужно позаботиться о ее подкормке весной, и удобрение будет зависеть от того, где вы приобрели саженец. Если растение было выращено из семян или способом черенкования, тогда, вероятно, туя не нуждается в подкормке. То же касается и покупки в питомнике – в течение первой половины года тую не нужно подпитывать. Однако лучше уточнить этот момент у продавца.
Подкармливать туи весной можно и специальными минеральными удобрениями, и органикой. Но в таком случае можно использовать только перепревший навоз или перегной в минимальной концентрации. Также нужно избегать попадания удобрения на хвою и ствол.
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Еще один важный момент – обязательно придерживайтесь концентраций, что указаны на упаковке удобрения – ведь их избыток может стать для растения таким же губительным, как и недостаток питательных веществ.
Чем подкормить тую осенью?
А вот осенняя подкормка нужна для того, чтобы повысить иммунитет растения и помочь им подготовиться к похолоданиям. Лучше всего использовать для этого комплексные минеральные составы в гранулах или порошке.
Если морозы придут раньше времени, жидкие удобрения могут стать причиной обмерзания корней. А вот из органики подойдет компост, торф, костная мука и древесная зола, но только в небольших количествах.
Кстати, предзимние подкормки нужно провести вовремя – не позднее, чем за месяц до начала морозов. Оптимальное время для этого – это сентябрь, но в южных регионах можно подождать даже до середины октября.