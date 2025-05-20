Туя будет расти вдвое лучше: вот чем подкормить ее прямо сейчас

Вечнозеленая декоративная туя – это фаворит многих садоводов, ведь это дерево легко может добавить элегантности и уюта практически любому дому или саду. Впрочем, и ухода она требует немало.

Независимо от того, или вы высаживаете у себя древовидную или кустарниковую тую, она привлекает своей устойчивостью, выносливостью и элегантной формой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Megasad. Впрочем, из-за того, что хвойные обычно растут в природе без всякого участия людей, некоторые садоводы ошибочно считают, что неприхотливость туи распространяется и на отсутствие в земле питательных веществ.

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Когда нужно подкармливать тую?

Перед тем, как решать, какое удобрение лучше всего подойдет для туи, нужно учесть, в какой период дерево вообще нуждается в подпитке. Ведь после того, как растение только высажено в почву, подкармливать его вообще не советуют.

Зато нужно подготовить почву предварительно, внеся в нее органику. Так хвойное растение сможет быстрее адаптироваться и лучше укорениться. Особенно эта процедура важна, если на вашем участке достаточно бедная на питательные микроэлементы земля. В дальнейшем же количество и вид удобрений будут зависеть именно от времени года.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, стоит ли сажать на участке туи и какие у этого дерева есть преимущества и недостатки.



Тую нужно подпитывать несколько раз в год / Фото Pexels

Чем подкормить тую весной?

Для того, чтобы активизировать рост туи, нужно позаботиться о ее подкормке весной, и удобрение будет зависеть от того, где вы приобрели саженец. Если растение было выращено из семян или способом черенкования, тогда, вероятно, туя не нуждается в подкормке. То же касается и покупки в питомнике – в течение первой половины года тую не нужно подпитывать. Однако лучше уточнить этот момент у продавца.

Подкармливать туи весной можно и специальными минеральными удобрениями, и органикой. Но в таком случае можно использовать только перепревший навоз или перегной в минимальной концентрации. Также нужно избегать попадания удобрения на хвою и ствол.

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Еще один важный момент – обязательно придерживайтесь концентраций, что указаны на упаковке удобрения – ведь их избыток может стать для растения таким же губительным, как и недостаток питательных веществ.

Чем подкормить тую осенью?

А вот осенняя подкормка нужна для того, чтобы повысить иммунитет растения и помочь им подготовиться к похолоданиям. Лучше всего использовать для этого комплексные минеральные составы в гранулах или порошке.

Если морозы придут раньше времени, жидкие удобрения могут стать причиной обмерзания корней. А вот из органики подойдет компост, торф, костная мука и древесная зола, но только в небольших количествах.

Кстати, предзимние подкормки нужно провести вовремя – не позднее, чем за месяц до начала морозов. Оптимальное время для этого – это сентябрь, но в южных регионах можно подождать даже до середины октября.