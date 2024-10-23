Идеальное время для высадки чеснока осенью: прорастет раньше, чем у соседей

Чеснок – это одна из тех культур, которую можно высаживать осенью, чтобы она проросла рано весной. Но здесь нужно учесть идеальное время для посадки.

Озимый чеснок высаживают осенью – и все с расчетом, что он успеет укорениться, но не прорасти, и в конце концов ростки появятся рано весной. Советы 24 рассказывают, когда сажать чеснок и как это правильно сделать.

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Когда сажать чеснок осенью

Для того, чтобы чеснок укоренился, но не пророс, нужно чтобы его корешки проросли на 5 – 10 сантиметров в земле. Обычно для этого нужно примерно 35 – 40 дней. И именно за это время до подмерзания почвы у чеснока развивается корневая система.

Но если вы посадите его слишком поздно, он просто погибнет из-за заморозков. Если поспешить с посадками, это может привести к тому, что он прорастет перед самой зимой и также погибнет.

Поэтому вот идеальное время для посадки этой культуры:

в северных регионах – в третьей декаде сентября;

в центре и на западе – в первой половине октября;

а вот на юге страны посадку можно проводить во второй половине октября.

Лучше всего высаживать чеснок на грядках, где до того росли помидоры, бобовые, огурцы, а также капуста и тыква. Зато нельзя сажать чеснок после картофеля и лука – существует риск, что он подхватит болезни, которыми страдали его предшественники.



Чеснок можно сажать под зиму / Фото Pexels

Также нельзя сажать овощ на место, где вы недавно вносили навоз – это может привести к тому, что у чеснока будет расти только ботва, а сами головки будут хрупкими и небольшими.

Грядку перед посадкой нужно вскопать и дать ей постоять, и можно еще несколько раз полить ее, чтобы осела почва. Иначе посаженный чеснок может углубиться слишком сильно, и это снизит его урожайность.

Зубчики нужно выбирать только самые большие и полностью здоровые – а также перед посадкой лучше замочить их в растворе медного купороса для дезинфекции.