Когда высаживать фасоль: идеальное время для невероятного урожая

Фасоль – это неприхотливая в уходе культура, которую можно найти на каждом огороде. Впрочем, когда сажать ее, знают не все.

Урожайность фасоли очень сильно зависит от длины светового дня, сообщает 24 Канал. Для нее очень важно, чтобы она ежедневно получала не менее, чем 12 часов света, сообщает 24 Канал.

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Когда весной сажать фасоль весной

Высаживать фасоль в открытый грунт нужно только тогда, когда он достаточно сильно прогреется, а солнца будет достаточно для того, чтобы она могла хорошо развиваться. Обычно такое время наступает с мая, поэтому спешить очень не надо. Подождите, пока почва не прогреется до температуры 12 – 15 градусов на глубине 10 сантиметров.

Существуют также приметы, которые могут подсказать когда сажать фасоль в грунт. Наиболее известная утверждает, что начинать можно тогда, когда зацветут каштаны.

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Хотя фасоль – это то растение, что может достаточно хорошо выдерживать сильные похолодания до 1 градуса, лучшими условиями для нее все же будут теплые дни с температурой в 20 – 25 градусов.

Но осмотрительно нужно отнестись не только к посадке помидоров – ранее мы рассказывали, когда в открытый грунт можно пересаживать помидоры.

А холод, ветер и дожди могут привести к опадению цветов и появлению грибковых заболеваний. Также из-за жары цветы могут начать опадать, а плоды не будут завязываться.

Сорта фасоли, что вьются, высаживают даже позже, чем прямостоячие – где-то через неделю. После первой посадки фасоль можно сеять примерно каждые 10 дней от середины мая и вплоть до начала июля.



Фасоль нужно высаживать в мае / Фото Pexels

Как сажать фасоль

Кустовые сорта сеют на глубину 5 – 6 сантиметров с интервалом 20 – 25 сантиметров между кустами. Вьющиеся сорта сеют даже реже – через 25 – 30 сантиметров между растениями и междурядьями в полметра.

Если вы подозреваете, что ночные заморозки могут вернуться, тогда лучше накрыть посевы пленкой. Уход за фасолью включает также регулярный полив, прополки, рыхление почвы, подкормки и подвязывание побегов.

Поливать после посева фасоль нужно при необходимости – обычно это делают раз в неделю или даже реже.