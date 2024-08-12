Сажайте клубнику осенью, чтобы иметь урожай летом: основные шаги
Источник:Obozrevatel
Опытные садоводы знают, что посадка клубники осенью имеет немало преимуществ. После лета кусты хорошо приживаются, так как влага меньше испаряется и они не подсыхают. За осень и зиму клубника нарастит корневую систему, а осенний прогретый грунт будет отдавать тепло.
Если накрыть посадки на ночь агроволокном, то заморозков бояться не стоит. Перед высадкой почву надо подкормить сидератами. Бобовые способны насытить грядку азотом, рапс и горчица богаты фосфором, гречка содержит калий, а овес уничтожает нематоду.
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Однако обращайте внимание на правила севооборота. Клубнику нельзя сажать после пасленовых культур, подсолнечников, фенхеля, малины, кабачков, огурцов и капусты.
Где сажать клубнику
Лучше всего для кустов клубники подходит солнечное и защищенное от холодного ветра место. Если освещение будет недостаточным, то ягоды будут мелкими и кислыми. Выбирайте для посадки супесь, которая богата гумосом со слабокислой реакцией.
Огородники осенью сажают клубнику / Фото Pexels
Как сажать клубнику
Перед тем, как сажать клубнику, сначала подготовьте грядку, внесите удобрение и подождите, когда почва просядет. В ямки можно насыпать немного перегноя, столовую ложку золы, чайную ложку суперфосфата или же применить минеральную подкормку.
За 2 месяца до заморозков оставьте 3 листочка у основания, а остальные обрежьте. Это надо сделать для того, чтобы испарялось меньше влаги, а корневая система быстрее разрасталась. Если до заморозков будет менее месяца, то обрезать надо только сухие листья.
После посадки кусты клубники надо хорошо подлить и замульчировать торфом или перегноем. Используйте не холодную воду из колодца, а отстоянную.
Зимой укройте клубнику сухими стеблями кукурузы, соломой, лапником или агроволокном.Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.
Когда сажать клубнику
Сажать клубнику лучше всего тогда, когда спадет жара и начнется период дождей. Именно в это время укоренение пройдет хорошо. Есть 3 периода посадки кустов ягод:
- ранний (август – середина сентября) – пригоден для почти всех регионов Украины, кроме южных;
- средний (с 15 сентября до 15 октября) – пригоден для всех регионов;
- поздний (за 15-20 дней до предполагаемого начала заморозков) – больше всего подходят для юга.