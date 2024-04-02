Опытные огородники уже очень давно знают, что для того, чтобы получить богатый урожай и большие початки кукурузы, нужно подобрать правильное время для ее посева. И с идеальными датами может помочь лунный календарь.

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Когда сажать кукурузу по лунному календарю

Если вы проживаете в регионах, где почва прогревается уже к середине весны, и ее температура составляет 12 градусов и более, вы можете высаживать кукурузу в апреле уже прямо в землю.

Тогда наиболее благоприятными датами по лунному календарю будут такие: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26.

Если же почва остается холодной, тогда лучше не рисковать и подождать с посадками до мая. В этот месяц будут благоприятные другие даты: 22, 23, 24, 30, 31. Зато в июне сажать кукурузу можно 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29 и 30 числа.



Кукурузу нужно вовремя посадить / Фото Pexels

Как правильно высаживать кукурузу

Запланировать место для посадки кукурузы нужно заранее, и при этом учесть, что между этой культурой и другими должно оставаться по крайней мере полметра расстояния. Также ширина междурядья не должна быть меньше, чем 100 сантиметров.

Участок для посева нужно также правильно подготовить: прежде всего убрать сорняки, а также перекопать землю. Переберите все семена, что вы приготовили для посева и избавьтесь от зернышек, что уже оказались поврежденными.

По крайней мере за пять дней до посадки вам нужно разложить семена одним слоем на солнце или в теплом помещении. А перед тем, как класть семена непосредственно в землю, их нужно замочить в фунгицидном растворе.

Лунки нужно копать такие, чтобы они были примерно 7 сантиметров длиной. Залейте их водой и подождите, пока она полностью впитается в землю, после этого в каждую лунку можно класть по несколько семян и накрывать почвой. Впоследствии землю нужно еще раз полить.

Вы также можете накрыть участок пленкой, но ее нужно будет снять, как только кукуруза начнет прорастать.