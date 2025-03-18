Когда сажать лилии весной: простые советы для долгого и пышного цветения

Лилии – это настоящие королевы сада, которые могут наполнить его и яркими цветами, и неземным благоуханием. Но для того, чтобы они порадовали вас цветением, нужно вовремя высадить их весной.

Многие садоводы сходятся во мнении, что осенняя посадка луковиц лилий – это лучший из возможных вариантов. Впрочем, если по той или иной причине вовремя высадить цветы не удалось, все еще можно наверстать весной, сообщает 24 Канал. Главное – придерживаться нескольких простых правил, и тогда цветы заполонят ваш сад очень быстро.

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Когда сажать лилии весной?

Сроки посадки этого растения достаточно гибкие, ведь высаживать растения, как уже упоминалось ранее, можно не только весной, но и осенью. Впрочем, в весенней посадке хватает своих плюсов: она уже довольно скоро порадует вас своим цветением.

Но, к сожалению, есть и один недостаток – в случае весенней посадки много детищ растение не даст. Лучше всего сажать в открытый грунт луковицы лилий с апреля до начала мая.

Как правильно высадить лилии в открытый грунт?

Для того, чтобы растение без проблем прижилось и выросло здоровым, нужно позаботиться не только о правильном грунте, но и о подкормке.

Прежде всего промойте луковицы лилий в растворе марганцовки – 7 граммов вещества нужно растворить в 10 литрах воды. Почва для лилий должна быть рыхлой, влажной и со щелочной реакцией. Перед посадкой землю нужно перекопать и подкормить фосфорно-калийными удобрениями.



Лилии нужно подкормить после посадки / Фото Pexels

Важно! Перед посадкой лилий никогда нельзя подпитывать почву обычным навозом – от этого луковица может заразиться болезнями.

Зато можно посыпать землю золой: она будет благоприятно влиять не только на состав земли, но и на само растение.

Многие садоводы задаются вопросом – а где же в саду будет лучшее место для лилии? Для этого шикарного растения лучше всего будет подобрать участок на солнце или в полутени. Но также следите, чтобы растения не затопило весной, ведь в низинах их подтапливает в первую очередь, и это основная причина гибели луковиц.

Глубина закладки луковиц должна быть равна трем ее диаметрам – это примерно 10 – 20 сантиметров в зависимости от сорта растения. И чем тяжелее почва, тем меньше должна быть посадочная яма, и наоборот.

Учитывайте, что между низкорослыми лилиями стоит оставлять 15 – 20 сантиметров, а между высокими – 25 – 30. Кстати, ранее мы рассказывали, какие засухоустойчивые весенние цветы можно высадить в саду.

Как защитить лилии от болезней?

Очень часто высаженные весной лилии сталкиваются с бактериальной гнилью. Ее легко распознать – она проявляется как бледно-желтые пятна на листьях, а потом и на стеблях. Зараженные участки отмирают. Для того, чтобы избежать болезни, сократите полив и внесение удобрений с азотом.

Другая угроза – ботритис или серая плесеньь: из-за нее цветы покрываются пятнами серого цвета. Причиной заболевания является избыток влаги и перепады температуры. Для того, чтобы избежать заболевания, чаще рыхлите почву и обрабатывайте растения веществами, в составе которых есть медь.