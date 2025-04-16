Когда перед Пасхой можно сажать огород: нужно знать

Страстная неделя – это последняя неделя перед Пасхой. И несмотря на то, что приближается большой церковный праздник, огородникам все еще предстоит немало работы.

14 апреля уже началась Страстная неделя, когда православные христиане готовятся встречать Пасху, сообщает 24 Канал. И на этой неделе также нужно высадить немало овощей, ведь по народным приметам, будет немало благоприятных дней для этого именно сейчас.

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Когда на Страстной неделе можно работать на огороде?

Некоторые люди верят, что в неделю до и после Пасхи работать на огороде нельзя. Впрочем, приметы указывают, что на Страстной неделе все же есть несколько дней, которые удачны для посадки различных растений – вроде бы, если посадить их в этот день, будут расти они даже лучше, чем обычно.

В частности, хорошим днем для работы на земле является Чистый четверг перед Пасхой. Существует даже поговорка: "На огороде хорошо сажать в Чистый четверг – все будет чистое". Это значит, что сорняки между овощами прорастать не будут.

А в некоторых регионах Украины Чистый четверг также называют богатым. Верят, что если в этот день посадить картофель или другие овощи, урожай будет невероятно щедрым. А вот на Западном Полесье картофель сажают в Страстную пятницу.



Перед Пасхой можно сажать в Чистый четверг / Фото Pexels

Но вот другие приметы утверждают, что сажать картофель до Пасхи строго запрещено. Почему – мы уже рассказывали ранее.

Также верят, что в Чистый четверг можно высаживать кукурузу, морковь, чеснок, огурцы, можно также на рассаду сеять капусту и помидоры.

Впрочем, большинство примет указывает на то, что на огороде ничего все же не стоит сажать в Страстную пятницу – в этот день лучше отказаться от посадок.

А вот в первую неделю после Пасхи, по поверьям, работать на земле нельзя – ни в саду, ни на огороде. Считается, что ничего не стоит делать вплоть до следующего воскресенья, ведь это грех, и нужно праздновать Воскресение христово. В Пасхальную седмицу нельзя также забивать в землю колья, сажать что-то и возиться с навозом.

А если посадить что-то в неделю после Пасхи, оно вроде бы все равно погибнет, или же вы просто не получите хорошего урожая.