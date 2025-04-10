Церковные каноны утверждают, что после Пасхи целую неделю вроде бы нельзя работать, сообщает 24 Канал. Это время советуют посвятить молитвам, посещению церкви, а не работе на огороде.

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Когда после Пасхи уже можно сажать на огороде?

Конечно же, люди, которые имеют свои участки, привыкли работать на земле и знают, что один весенний день кормит весь год. Поэтому многие украинцы начинают посадки на огороде уже через три дня после Пасхи.

Для огородных культур нужно учитывать ориентировочные сроки, когда их высаживать будет лучше всего. В частности, обратите внимание на эти:

с середины апреля сажают раннюю морковь, пастернак и петрушку;

в конце апреля нужно посадить ранние сорта капусты и кабачков;

в первой декаде мая сажают бахчевые культуры, тыквы и огурцы;

до 10 мая также нужно высадить и картофель и свеклу.

В последние годы погода, к сожалению, не отличается устойчивостью, поэтому при выборе сроков посадок для огорода лучше всего будет ориентироваться на подсказки природы. В частности, можно учесть также и на приметы.



Некоторые овощи нужно сажать уже после Пасхи / Фото Pexels

Например, когда начинают цвести подснежники – обычно это случается в апреле – советуют высевать в парнике семена помидоров и огурцов. Так можно получить овощи, что созреют раньше, чем на грядке. А вот когда на осинах появляются сережки, уже пора высевать пастернак, петрушку и морковь.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, какие растения нужно обязательно высадить на огороде еще до Пасхи.

Но кроме тех растений, которые нужно посадить, есть и такие, которые высаживать нельзя. Огородники верят, что после праздника нельзя сажать некоторые культуры, ведь вы просто не получите урожая.

Верили, что если горох и морковь сажать после Пасхи, приживутся они плохо. Благоприятное время – все же до Пасхи. Не уродится также и капуста, если затягивать с ее посадкой до периода после праздника. И говорится обо всех ее видах, а не только о белокочанной. Нельзя после Пасхи сажать также и цветную, пекинскую, брокколи и брюссельскую.

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Поздно после Пасхи высаживать также редис, зелень и различные виды салата – и здесь дело не только в приметах. Эти культуры относятся к ранним, поэтому они хорошо переносят прохладную весеннюю погоду. И ждать тепла, чтобы засевать их в открытый грунт, не нужно. Наоборот, в таком случае они плохо укоренятся и вырастут слабыми и хилыми.