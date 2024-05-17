Когда сажать огурцы в открытый грунт: названы точные даты

Земля уже прогрелась благодаря многим солнечным дням, поэтому можно браться за посев овощей. Если вы уже хотите высадить огурцы рассадой или семенами, то далее расскажем, как и когда это стоит делать.

Если хотите получить ранний урожай, тогда первым делом сажайте рассаду. Однако спешите, потому что ярые огородницы высевают огурцы на рассаду еще в начале мая. Сеянцы для пересадки будут готовы уже через 3 недели после посева. Но долго держать их в горшках тоже нельзя и надо будет быстро пересадить в открытый грунт.

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Подготовка семян огурцов к посадке

Перед посадкой отсортируйте бракованные семена и прогрейте в духовке, чтобы обеззаразить и обработайте стимуляторами роста. Чтобы закалить семена, заверните во влажную ткань и положите на 2 дня в холодильник. А вот инкрустированные и дренажные семена купленные в магазине можно сеять сразу.

Как сеять огурцы на рассаду

Индивидуальные емкости заполните почвой для рассады и на глубине 2 сантиметров выложите по 1-2 семени. Полейте из пульверизатора и накройте пленкой, поставив растения в теплое место. После появления прорастания переставьте на солнце и поливайте путем опрыскивания.



Сеять огурцы можно в мае и июне / Фото Unsplash

Когда сажать огурцы в открытый грунт

Высаживать рассаду и семена огурцов можно тогда, когда температура поднимется до +18°C. Май – отличное время для высадки растений. Чтобы собирать урожай все лето, огурцы можно высаживать даже в июне.

Как сажать огурцы в открытый грунт

Выбирайте солнечную грядку, которая будет защищена от ветров. Почва должна быть рыхлой и плодородной. Перед посадкой можно внести компост или перегной. Огородники советуют сажать огурцы на тех местах, где раньше росла картошка, капуста, помидор, морковь или перец. А вот от участков, где росли тыквенные культуры – откажитесь.

Для посадки сделайте борозды глубиной 2 – 4 сантиметра на расстоянии 70 сантиметров друг от друга. Увлажните водой и бросайте семена на расстоянии 5 – 10 сантиметров, тогда присыпьте почвой и поливайте.

Если же вы придерживаетесь посадки по лунному календарю, то в мае по фазе Луны посадку лучше всего делать с 9 по 13 мая и с 17 по 22 мая.