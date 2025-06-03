Ключевые моменты о правилах рассады расскажет 24 Канал.

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Оптимальные сроки для посева перца в 2025 году

Обычно рассаду перца высевают за 60 – 80 дней до высадки в открытый грунт. Но также важно учитывать климат и погоду конкретно в вашем регионе. К примеру:

Южные области – с 20 января до 10 февраля

Центральные и восточные области – с 1 до 20 февраля

Западная и северная часть страны – с 10 до 28 февраля

Если же вы выбрали перец поздних сортов или собираетесь выращивать его в теплицах, то советуем сделать все до 10 марта.

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Какой перец лучше сажать на рассаду

Выбор сорта также влияет на сроки посева. В зависимости от этого существуют разные виды:

Раннеспелые сорта – высевают в феврале

Среднеспелые и поздние – лучше сажать в январе или в начале февраля

Гибриды требуют более длительного периода выращивания



Когда сажать перец на рассаду в 2025 году / Фото Unsplash

Что следует знать для успешной рассады перца

Семена перед посевом желательно замочить на 12 часов в теплой воде или стимуляторе роста. Сейте в легкую, питательную почву на глубину 0,5 – 1 сантиметра. Температура проращивания: +24...+28 градусов. После появления всходов – обеспечить достаточный свет (12 – 14 часов в день).

Следуя этим простым советам вы точно сможете вырастить и собрать отличный урожай перцев.

Интересно! Хотя весенний посев традиционно считается главным, июнь на огороде тоже не менее активен. Более того, опытные хозяйки убеждены: именно в этот период лучше всего высевать некоторые культуры. Какие именно растения стоит сеять в первый месяц лета - читайте в материале 24 Канала.