Когда и как сажать свеклу в открытый грунт весной: надо знать

Перед тем, как сеять свеклу, надо обратить внимание на погоду и сроки созревания сортов. Если же вы доверяете фазам Луны, тогда стоит заглянуть в лунный календарь на апрель.

Свекла является холодостойкой культурой, которая без проблем может перенести небольшие заморозки, поэтому высевать овощ можно уже в середине апреля или в конце месяца, пишет 24 Канал.

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Но если раньше свеклу некоторые огородники сажали чуть ли не в начале апреля, то в этом году посадку лучше отложить на конец апреля, поскольку погода несколько изменилась, а для того, чтобы овощи дали хороший урожай, нужно дождаться стабильной температуры воздуха.

Когда надо сажать свеклу

Лучшей температурой для посадки свеклы считается время, когда температура земли прогревается до 10 градусов в течение нескольких дней. Сортов свеклы есть много, поэтому сажать надо согласно их сроку посадки, который указан на упаковке. Скороспелые сорта вырастают за 3 месяца, среднеспелым нужно 4 месяца, а позднеспелым – 5 месяцев.

Свекла является светолюбивым овощем, поэтому для посадки надо найти подходящий участок. На каждый метр почвы нужно внести 3 килограмма компоста или 500 граммов древесной золы, 30 граммов суперфосфата и 15 граммов аммиачной селитры.

После внесения удобрения в почву, все нужно перекопать и разровнять с помощью граблей. Удобрение нужно сделать за 2 недели до посадки.



Правила посадки свеклы / Фото Pexels

Учитывая лунный календарь посадки овощей, лучшими днями для посева свеклы считается 23, 24, 28 и 30 апреля.

Перед посадкой нужно сделать бороздки глубиной 3 сантиметра и расстояние между рядами – 20 сантиметров. Почву нужно увлажнить водой и разложить семена на расстоянии не менее 3 сантиметров друг от друга, засыпав дальше грунтом.

После того, как появятся проростки, свеклу нужно проредить и выдернуть слабые ростки так, чтобы между растениями было расстояние 5 сантиметров. Через месяц, когда листочков будет больше, проредите свеклу так, чтобы расстояние между корнеплодами составляло 10 сантиметров.